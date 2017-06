L’agenzia dell’Isis Aamaq ha rivendicato anche l’attacco a un hotel alla periferia di Melbourne, in Australia. Un uomo è rimasto ucciso e il terrorista, che aveva preso in un ostaggio una escort, è stato poi colpito a morte dalla polizia. L’ostaggio è rimasto indenne, mentre tre agenti sono rimasti feriti.

Al-Qaeda o Isis?

Si tratta di un 29enne di origine somala, Yacqub Khayre, già nei radar della polizia. Durante l’assedio l’uomo ha chiamato una stazione radio locale per dichiarare: «Questo è per l’Isis, questo è per Al-Qaeda». Gli inquirenti australiani stanno indagando per terrorismo e nella notte è arrivata anche la rivendicazione dello Stato islamico, che ha parlato di “soldato del Califfato”, la formula che di solito usa per il lupi solitari che agiscono in suo nome.