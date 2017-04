Panico alla Gare du Nord di Parigi, dopo che un uomo è entrato nella stazione con un coltello in mano e, quando i gendarmi lo hanno visto e avvicinato, ha puntato l’arma contro di loro, scatenando il panico tra la gente che assisteva alla scena. Ma quando i militari, armi in pugno, lo hanno prima tenuto a distanza e poi immobilizzato, l’uomo non ha opposto resistenza ed è stato arrestato.

Una fonte della polizia ha riferito a BFMTV, che si sarebbe giustificato affermando di avere con sé il coltello perché “temeva per la propria vita”, e comunque di non essersi mai mostrato “minaccioso”.

Secondo la polizia, la vicenda ha scatenato il panico tra i passeggeri che, in molti, nella concitazione hanno abbandonato i loro bagagli per fuggire. Le squadre di artificieri e le unità cinofile hanno dovuto così ispezionare tutto il materiale abbandonato, circoscrivendo la zona per precauzione.