Un’esplosione enorme è avvenuta nel quartiere diplomatico di Kabul, in Afghanistan. Le vittime, in base alle ultime informazioni, sono almeno 49. L’attentato terroristico è avvenuto nei pressi delle ambasciate francesi e tedesche. Da quanto si apprende l’esplosione è stata enorme e devastante, le case sono state sventrate anche a centinaia di metri di distanza dal punto in cui è avvenuta la deflagrazione. La scena descritta dai media internazionali è apocalittica con corpi straziati che sono volati sulla strada e sangue ovunque.

Non è ancora chiaro se l’attentato avesse un obiettivo specifico. Il ministro della Salute afgano fa sapere che il numero di feriti è di oltre 300 persone e molte di loro sono in gravi condizioni. Molto probabilmente l’attacco è avvenuto da parte dei talebani, ma al momento non c’è ancora stata una rivendicazione ufficiale.

