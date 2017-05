«La blue whale sta girando anche su WhatsApp non è uno scherzo, se vi contatta e vi esce una chat con scritto “Blue Whale” non rispondete perché basta una sola parola e ti minacceranno e assilleranno fin quando non starete al gioco e vi blocca scheda e cellulare ma se non risponderete vi lascerà in pace… passate parola!!».

È il messaggio diffuso in queste ore, che rimbalza da uno smartphone all’altro. La paura, dopo i tragici episodi denunciati dai media, ora corre sulla linea telefonica. «State attenti! Sta girando un video che mostra uno sfondo completamente nero,non apritelo per nessuna ragione! Dietro quell’video c’è un signore di cui non si sa ancora bene,che spia dalla videocamera del telefono! Passatelo a tutti i contatti!». Al momento, di tutto ciò non ci sono riscontri.

Il Mattino