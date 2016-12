Da qualche ora gira su Facebook l’ennesimo super virus che ha già infettato migliaia di utenti. Il messaggio che si riceve e di cui stare alla larga è “Hei, che ci fai in questo video?” e solitamente proviene da un utente amico già infettato a sua volta che invita ad aprire il video in questione in cui appare la foto della propria immagine profilo.

Chi clicca il link del video sarà irrimediabilmente infettato. Il messaggio viene subito inoltrato ai propri contatti rischiando di “contagiare” altri utenti e il danno si protrae per tutta la piattaforma social immediatamente.

La questione è stata comunque presentata alle autorità competenti di Facebook e la pagina della polizia di Stato, “Una vita da social”, ha prontamente descritto e messo in guardia gli utenti dei rischi che si corrono cliccando su questo virus.

L’unico modo per non essere contagiati è cestinare il messaggio senza aprirlo, bloccandone così la diffusione.

meteoweb