Ritirato lotto di salame felino per la presenza di salmonella

Auchan ha richiamato un lotto di salame felino prodotto dal salumificio La Felinese Salumi spa di Parma per rischio microbiologico. Nel prodotto, infatti, è stata rilevata la presenza di Salmonella spp. Oggetto del richiamo sono le confezioni di salame felino igp meta’ da 500 grammi appartenenti al lotto SF29E248, con scadenza al 28-11-2017 e 29-11-2017.

Auchan, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita i consumatori che sono in possesso del salame del lotto sopraindicato, a non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita abituale, e saranno interamente rimborsati. Per ulteriori informazioni contattare il fornitore al numero 0521 837711.