Attimi di panico: Beatrice Lorenzin accusa un malore

Attimi di apprensione per il ministro della salute Beatrice Lorenzin, quando questa mattina ha accusato un malore, dovuto probabilmente al forte caldo, ed è stata portata al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti. Voci di corridoio riferiscono che non si sia trattato di nulla di grave, quindi non è stato necessario alcun ricovero e la Lorenzin è stata dimessa dopo aver effettuato gli accertamenti del caso.

Nelle ultime ore la Lorenzin era stata protagonista di una querelle legata a presunti casi di morbillo nel parco acquatico di Gardaland.

Nell’intervista il ministro aveva fatto riferimento a delle notizie provenienti dall’Austria in cui si parlava di gravi carenze vaccinali in Veneto: “Una settimana fa i giornali austriaci hanno riportato l’indicazione espressa dalle autorità sanitarie austriache che invitano i loro connazionali a non andare a Gardaland perché c’è un problema di copertura vaccinale in Veneto”.