Arrestato per evasione.

20.1.2017 – I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato un 43enne, catanese, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.

L’uomo, riconosciuto responsabile del reato di evasione commesso il 5 ottobre 2015 a Catania, dovrà espiare la pena residua di 1 mese di reclusione. L’arrestato è stato ristretto ai domiciliari.

Arrestato per rapina, estorsione e ricettazione in concorso.

20.1.2017 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un 35enne, catanese, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

L’uomo, riconosciuto colpevole del concorso in rapina aggravata, estorsione aggravata e ricettazione, reati commessi il 23 agosto 2013 a Catania, dovrà espiare la pena di mesi 11 di reclusione. L’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

Spaccia erba ad un minore: Arrestato.

20.1.2017 – I Carabinieri della Stazione di Trecastagni (CT) hanno arrestato un 19enne, del luogo, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i militari durante un servizio antidroga, in via Trinità hanno notato il giovane cedere delle bustine ad un minorenne.

Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, opportunamente posti sotto sequestro. Il minore è stato segnalato alla Prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

Nascondeva in casa 2 kg di marijuana: Arrestato.

20.1.2017 – I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 37enne, del luogo, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri da alcuni giorni tenevano sotto controllo l’abitazione dell’uomo, avendo notato uno strano viavai di persone negli orari più inconsueti della giornata, ieri sera, quando i dubbi sono divenuti certezze, i militari hanno fatto irruzione nell’immobile procedendo a perquisizione domiciliare sfociata nel rinvenimento e sequestro di 2 kg. di marijuana ritrovati in cucina, abilmente occultati in un cesto tra in panni sporchi, nonché di un bilancino di precisione e di vario materiale utilizzato per confezionare la droga. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza

Truffa dello specchietto: Arrestato un 24enne di Noto (SR).

20.1.2017 – I Carabinieri della Stazione di Giarre (CT) hanno arrestato nella flagranza un 24 enne, originario di Noto (SR), in provincia di Siracusa, già gravato da diversi precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di truffa aggravata.

Ieri pomeriggio, il giovane a bordo della propria autovettura ha simulato un incidente con una Suzuki Vitara, condotta da un 60enne di Mascali (CT). Fingendo di aver subito la rottura dello specchietto retrovisore sinistro è riuscito a farsi consegnare dalla vittima, quale risarcimento, la somma contante di 50 euro, esibendo al malcapitato una falsa fattura per dimostrare il danno economico subito, avendo già in “passato” sostituito il pezzo.