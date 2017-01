Interventi per eventi criminosi e controllo del territorio

Arrestato su ordine di carcerazione

Nel pomeriggo di ieri personale della Squadra Volante, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati contro la persona ed il patrimonio, ha rintracciato nell’area del centro commerciale “Minerva” un cittadino moldavo di 55 anni.

Lo stesso, gravato da numerosi precedenti, da interrrogazione nella banca dati delle Forze di Polizia è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia, dovendo scontare un anno e 13 giorni per furto.

Pertanto, dichiarato in stato di arresto e condotto in Questura per le formalità di rito, è stato poi trasferito alla Casa circondariale di Pavia.

Denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Nella serata di ieri gli equipaggi della Squdra Volante sono intervenuti in uno stabile sito in questo centro storico, su segnalazione di un condominio relativo alla presenza di alcuni giovani che stavano colpendo le porte degli appartamenti.

Sul posto gli operanti hanno provveduto ad indentificare quattro persone, una delle quali, 21enne italiano residente in Pavia, in evidente stato di ebrezza ha subito iniziato ad inveire contro di loro.

Nonostante i tentativi di calmarlo, il soggetto si è scagliato contro gli agenti tentando di colpirli al volto.

E’ stato quindi necessario immobilizzarlo con le manette di sicurezza e condurlo in Questura, in cui è proseguito l’atteggiamento violento ed i tentativi di aggressione, tanto da rendere necessario il suo trasporto a mezzo di ambulanza presso il pronto soccorso, dove l’individuo è stato visitato, sottoposto ad esami tossicologici e trattenuto in osservazione.

Il giovane è stato denunciato a piede libero per i reati di violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e per disturbo del riposo delle persone, nonché segnalato anche per ubriachezza.