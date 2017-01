Nel corso dell’ultimo trimestre e nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa disposta dal Questore di Sondrio, dott. Gerardo Acquaviva, l’attività degli uffici della Questura di Sondrio ha prodotto i seguenti risultati:

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel suddetto periodo, curando una costante ed incisiva attività preventiva nell’ambito del controllo del territorio ha proceduto all’identificazione di n. 2192 persone, n. 945 veicoli, ha effettuato n. 680 posti di controllo, hanno proceduto all’arresto di una persona e alla denuncia in stato di libertà alla competente A.G ., di altre 32 persone per reati di vario titolo.

Il descritto dispositivo di sicurezza è stato integrato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano che hanno effettuato n. 65 posti di controllo, identificato n.1018 persone di cui 175 di nazionalità straniera, controllato n. 418 veicoli e n. 36 esercizi pubblici.

In particolare si evidenzia la fondamentale attività di soccorso in montagna prestata dai nostri operatori specializzati presso le 5 stazioni sciistiche principali di Aprica, Bormio, Livigno, Chiesa in Valmalenco e Madesimo, che ha permesso di realizzare n. 622 azioni di primo intervento, talvolta rivelatesi essenziali.

Il Personale della Squadra Mobile ha svolto attività investigativa finalizzata al contrasto dei delitti in materia di sostanze stupefacenti, dei reati contro la persona e contro il patrimonio, contro la P.A. e la fede pubblica, nonché di ogni forma di illegalità, che ha condotto all’arresto di n. 2 persone, alla denuncia a piede libero di n. 1 persona, alla segnalazione alla Prefettura di n. 5 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti ed al sequestro di 23 g. di eroina, 5 g. di cocaina e 103 g. di hashish.