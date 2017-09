Attraversa la strada, invalido viene centrato in pieno dall’auto…

Pietro Ditadi, 80enne di Vigonovo, stava attraversando la strada in paese questa mattina intorno alle 6.45. L’uomo è stato centrato in pieno da una Ford Fiesta guidata da un 26enne ed è morto sul colpo in seguito alle gravissime ferite riportate.

In base alle prime ricostruzione effettuate dai vigili urbani e dalla polizia stradale la vittima, invalido con problemi di vista ed un bastone che lo aiutava a camminare, avrebbe attraversato in prossimità delle strisce pedonali. Lo avrebbe fatto però sbucando da dietro ad una macchina parcheggiata che non avrebbe permesso al 26enne che sopraggiungeva in quel momento con la sua auto di vederlo in tempo.