DALLA PAGINA FACEBOOK DELL’ARMA DEI CARABINIERI

L’Arma dei #Carabinieri esprime i suoi migliori auguri di buon compleanno al Maresciallo Giuseppe Giangrande, ferito in servizio nel 2013, mentre prestava opera di vigilanza davanti alla sede di Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per noi, resta un esempio di dedizione e forza d’animo. Siamo quindi lieti di celebrarlo in quello che, per ciascuno, è il giorno più importante dell’anno. Un sentito ringraziamento per ciò che ha fatto e per ciò che continua a fare.

#ArmadeiCarabinieri #PossiamoAiutarvi