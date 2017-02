Un uomo di 77 anni di Castelfiorentino (Firenze) è morto in seguito a uno scontro tra la sua auto è un’ambulanza della Croce Rossa Italiana sulla via provinciale Valdorme a Ortimino, località del comune di Montespertoli (Firenze). Ferito anche un 24enne che era alla guida del mezzo di soccorso, trasportato dal 118 all’ospedale di Empoli (Firenze). Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni i due mezzi si sono scontrati frontalmente all’altezza di una curva e non è escluso che almeno uno dei due mezzi sia sbandato per il fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia.

Fonte Ansa

CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 5 febbraio 2017