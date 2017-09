Viaggiava contromano, ma essendo autorizzata a farlo, l’auto di servizio con a bordo il governatore Vincenzo De Luca che a Salerno si è scontrata con uno scooter, provocando il ferimento lieve della ragazza a bordo del mezzo a due ruote.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’abitazione del presidente, tra via Negri e via Lanzalone, all’uscita di una strada a senso unico tranne che per i mezzi delle forze dell’ordine. La vettura di De Luca aveva a bordo, come autista, un ufficiale di polizia.