Argelato, incidente tra auto e camion, muore una ragazza di 22 anni

Argelato (Bologna) – Una ragazza di 22 anni, residente ad Argelato, è morta sulla Trasversale di Pianura, all’altezza della frazione Funo, a causa di uno scontro frontale con un camion. La giovane era alla guida di una Citroen C3 e stava procedendo in direzione di Budrio: lo schianto è avvenuto in un tratto di strada rettilineo.

All’improvviso, intorno a mezzogiorno, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un Tir all’incrocio con via Sant’Antonio. Sul posto è intervenuta la polizia municipale della Reno Galliera agli ordini del comandante Massimiliano Galloni. Per la giovane, che abitava ad Argelato a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente, non c’è stato niente da fare. Il conducente del mezzo pesante, un 56enne di Pieve di Cento, è rimasto illeso.

La Trasversale è rimasta chiusa per tre ore per permettere ai berretti bianchi di effettuare i rilievi e sgombrare la strada.

