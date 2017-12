Incidente tra Saronno e Solaro, schianto tra auto e camion: morti tre ragazzini

Tre giovanissimi hanno perso la vita in un incidente stradale, verificatosi in via Como, a Saronno (Varese).

Un quarto ragazzo, loro amico è ricoverato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione giornalistica (la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Saronno), l’auto dei ragazzi si sarebbe scontrata con un camion che trasporta sabbia

Il tutto è avvenuto sulla statale 527, intorno alle 22.45

L’incidente si sarebbe verificato durante un’inversione di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri.

Nello scontro i ragazzi di rispettivamente quindici, sedici e ventuno anni che si trovavano a bordo della macchina sono morti L’autista della macchina, ventidue anni, è rimasto ferito in maniera seria.

L’autista del tir invece, venticinque anni, è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno

Le vittime erano residenti in Brianza.

La Fiat sulla quale viaggiavano, guidata dal maggiorenne, è stata letteralmente travolta da un camion su via Como.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri di Saronno che indagano sulla dinamica del sinistro, il 22/enne avrebbe deciso di effettuare un’inversione di marcia, senza accorgersi del sopraggiungere del mezzo pesante.

L’autista del mezzo non sarebbe riuscito a frenare in tempo.