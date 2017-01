Genova – Incidente poco dopo le 13.30 di oggi in via Guido Rossa: lo scontro è avvenuto in direzione ponente tra un’auto della polizia, impegnata in un’attività, due auto e un furgone.

Quattro i feriti, soccorsi dal 118 e dalle pubbliche assistenze; secondo quanto riferito, non si trovano in pericolo di vita: sono stati portati due in “codice giallo” all’ospedale Villa Scassi e due al Galliera.

Dopo l’incidente uno dei due agenti di polizia sarebbe stato inoltre colto da un malore.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: sul posto anche la polizia Municipale e vigili del Fuoco per la rimozione dei mezzi.

