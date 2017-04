VICENZA – Paura in centro a Vicenza e tragedia sfiorata: alle ore 18.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in corso San Felice e Fortunato per un automobilista, che dopo aver perso il controllo della vettura ha sfondato la vetrina di un negozio di ottica, finendo completamente all’interno: quattro i feriti.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’Opel Karl e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere i feriti. L’automobilista era appena uscito dalla sbarra che delimita il parcheggio privato delle ex scuole Giusti, quando probabilmente per un malore ha proseguito diritto senza riuscire a fermarsi. Una donna che stava transitando davanti il negozio ha cercato di ripararsi, ma è stata colpita dai detriti della vetrina sfondata, rimanendo ferita. Oltre l’autista sono rimasti coinvolti un’altra donna e un bambino che erano in auto con l’uomo colto da malore. Nessun ferito – miracolosamente – tra i dipendenti e i clienti del negozio.

Il personale del Suem 118 intervenuto con più ambulanze hanno preso in cura tutti e quattro le persone per trasferirli in ospedale. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del negozio, completamente inagibile, sono terminate intorno alle ore 20.

VIDEO

Gazzettino