CATANIA, TRAGEDIA SFIORATA ALLA GARA AUTOMOBILISTICA: AUTO TRA GLI SPETTATORI, 7 FERITI

Una decina di persone è rimasta ferita durante una gara automobilistica nel Catanese, la cronoscalata di Piedimonte Etneo. Sono tutti spettatori sui quali sarebbe finito per cause in corso di accertamento una vettura in gara guidata da un maltese. Due dei feriti sarebbero gravi. L’Aci sport ha precisato che «la manifestazione non aveva il riconoscimento di gare delle federazione» e che questo era stato segnalato a chi di competenza.

Sono entrambi in prognosi riservata i due feriti, coinvolti nella gara automobilistica di stamattina a Piedimonte Etneo, ricoverati all’ospedale Cannizzaro di Catania. Si tratta di una donna e di un 15enne, entrambi trasferiti con elisoccorso e trattati, in codice rosso, al Trauma Center.

Il ragazzo si trova in condizioni molto gravi, in quanto ha subito un politrauma con lesioni interne: operato d’urgenza, andrà ricoverato in Rianimazione.