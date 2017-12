Auto sfonda posto di blocco e trascina per metri un carabiniere: scatta l’inseguimento

Paura nella giornata di ieri a Padova dove un’auto non solo non ha rispettato l’alt in un posto di blocco, ma lo avrebbe addirittura sfondato, trascinando con sè un Carabiniere.

E’ successo tutto lungo le strade di Guizza dove un equipaggio di Carabinieri ha individuato una macchina che alla vista delle uniformi si è dato alla fuga

Sono quindi stati inviati rinforzi dai colleghi e durante l’inseguimento. Sono stati inviati dei rinforzi e mentre proseguiva l’inseguimento, è stato predisposto un posto di blocco

A quel punto però l’auto invece di fermarsi è andata contro i militari

Il tutto rallentando, dando modo ad un carabiniere di agganciarsi e aprire uno sportello tirando giù il passeggero

Quindi, vistosi spacciato, l’autista ha invece accelerato trascinando con s’è il Carabiniere

Il militare è rimasto agganciato allo sportello, venendo trascinato per qualche metro. E’ rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

La Golf è riuscita a far perdere le sue tracce.

Il fermato è stato arrestato