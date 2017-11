Si schianta contro un’auto della Polizia impegnata in un soccorso stradale, era ubriaco. Ferito un poliziotto

Un poliziotto impegnato in una delicata operazione di soccorso ad un autista di un mezzo in panne lungo la strada statale 280 tra Lamezia e Catanzaro, è rimasto ferito in uno schianto

L’uomo che ha causato l’incidente è un 66enne di Botricello. Sottoposto all’alcool test, è risultato positivo

Nell’incidente sono rimasti feriti un agente e l’uomo soccorso dalla pattuglia. Lo schianto si è verificato attorno alle 18 nei pressi di una galleria, proprio quella dove gli agenti in servizio alla Sezione della Polizia Stradale di Lamezia Terme erano intervenuti.

Uno dei due uomini in divisa, avvistata la bmw in panne, è sceso dal proprio mezzo di servizio per sincerarsi delle condizioni dell’automobilista, quando tutto ad un tratto Bmw della stradale è stata speronata da una Fiat Brava sopraggiunta improvvisamente.

Per la potenza dell’impatto, l’auto della polizia è stata sbalzata addirittura davanti a quella in panne.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasferito le due vittime in ospedale a Catanzaro.

Il poliziotto ha riportato una brutta ferita alla testa ed ha ricevuto nove punti di sutura.

Sul posto, per i rilievi sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno sottoposto il guidatore all’alcol terst, risultato positivo. L’auto del 66enne è stata messa sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato per per guida in stato di ebrezza.