Un’auto ha investito un numero imprecisato di fedeli dopo le preghiere per la fine Ramadan a Newcastle, nel nord dell’Inghilterra, provocando feriti: lo riporta il tabloid The Mirror, secondo cui sul posto sono giunti poliziotti armati. La polizia ha escluso che l’episodio avvenuto nei pressi di una moschea sia legato al terrorismo: lo riportano le edizioni online del giornale locale The Chronicle e del Daily Mail.

