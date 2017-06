L’incidente è avvenuto verso le 9.30 di giovedì mattina. Quattro le persone ferite. Le foto

Ha perso il controllo della sua Audi A3 e ha travolto due persone che attraversano e una terza in bici. Poi, come una scheggia impazzita, ha invaso la pista ciclabile, ha centrato una seconda auto ed è salito con la vettura sul marciapiede schiantandosi contro una motocicletta Bmw. Il tutto soltanto dopo aver abbattutto un paletto in cemento e un segnale stradale.

Gravissimo incidente giovedì mattina in via Gioia a Milano, dove tre persone sono state investite da un’auto guidata da un uomo di ottantacinque anni. Lo schianto è avvenuto a pochi metri dalla fermata metropolitana di Gioia e ha coinvolto anche una seconda macchina – una Ford Mondeo parcheggiata – e una moto, sbalzata via nell’impatto. – GUARDA LE FOTO

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due auto mediche, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e agli agenti della polizia locale.