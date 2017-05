VERONA – Il bus carico di studenti sta per partire – ha già il motore acceso – quando arriva la Polizia e decide di fare l’alcoltest al conducente. E meno male che gli agenti hanno preso quella decisione: l’uomo è risultato positivo al controllo con un tasso alcolemico – come riporta l’Arena – di quasi un grammo per litro.

Su quell’autobus c’erano 50 bambini di una scuola elementare cittadina, il 57enne veronese sarebbe partito nonostante avesse bevuto. Gli agenti hanno evitato che questo accadesse, i bimbi e le maestre hanno atteso che arrivasse un nuovo autista e poi sono partiti. Mentre si annunciano guai seri per il conducente trovato in stato di ebbrezza: l’uomo è stato segnalato alla Procura.

Gazzettino