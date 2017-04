Automobilista scende dalla macchina in galleria, finisce malissimo

Traffico in una galleria di Mosca. Un uomo, stufo di stare in coda, scende dalla sua auto proprio nel momento in cui tutti ripartono. La vettura, senza freno a mano inserito, va avanti da sola e il proprietario rimane ferito a un piede nel tentativo di risalire a bordo in tutta fretta. Necessario l’intervento di un altro automobilista che rincorre il mezzo, riuscendo per fortuna a bloccarlo e a evitare ulteriori incidenti.

