Autovelox, usate questo trucchetto? C’è la galera

L’ultimo furbone in Italia: come l’hanno scoperto

La battaglia contro gli autovelox è ricca di armi lecite e assolutamente illecite. Tra quelle consentite, anzi fortemente consigliate, ci sono le applicazioni per smartphone che funzionano da navigatore. Queste hanno mappe aggiornate continuamente, in grado di avvertire per tempo la presenza di un autovelox e indicare i limiti di quel tratto di strada. Non mancano comunque i tradizionali navigatori, sempre più evoluti e accessoriati, anche se fanno spesso cilecca sulle postazioni mobili, quasi sempre sconosciute alle mappe presenti nei database.

Un amico fedele dell’automobilista è ormai anche “l’intercettatore”, come riporta il Tempo, sono apparecchi elettronici venduti negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei, si applicano sul cruscotto e sono in grado di segnalare la presenza di autovelox e pistole laser a una certa distanza. Naturalmente l’affidabilità di questi apparecchi varia a seconda del prezzo di vendita.