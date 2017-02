Arriva una notizia piuttosto inquietante legata all’Aspirina un farmaco che tutti prima o poi hanno usato nella loro vita. Pare infatti che la Bayer, azienda produttrice del noto farmaco, ne abbia ritirato un lotto dal mercato per motivi di sicurezza.

Si parla di Aspirina da 500 milligrammi granulato da dieci e venti bustine e di Alka Effer venti compresse effervescenti. Questo è arrivato per dei difetti di confezionamento che hanno portato a presenza di agglomerati nelle bustine e colore anomalo invece per alcune delle compresse di Alka Effer. Una decisione immediata per la salute dei pazienti.