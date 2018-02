Ragusa, l’annuncio di lavoro lascia sbalorditi: “Cercasi commessa single”

Una offerta di lavoro, una come tante, presso un negozio specializzato in dolci.

O no? A sorprendere e rimbalzare per il web, questa volta, è l’offerta di lavoro da impiegata perchè tra i requisiti richiesti per l’idoneità c’è.. Il non essere accompagnate ad un uomo.

Succede in Sicilia, a Ragusa, dove il negozio all’interno di un centro commerciale sta cercando una commessa da inserire nel proprio organico.

La notizia è riportata da Ragusa News e ripresa dal Giornale. I requisiti richiesti sono “età max 30 anni, residente a Ragusa (astenersi paesi limitrofi), serietà, no sposate, né conviventi, con seria volontà di lavorare”.

Tutto bene fino a quel “no sposate, né conviventi”.

Il responsabile del punto vendita, riporta Il Giornale, spiega il perché ci sia questa assurda richiesta nell’annuncio: “Sono direttive aziendali. Sono più libere, rispetto alle signore impegnate”. P

er poi specificare che, una volta ottenuto il posto, c’è anche la possibilità di crescere e diventare responsabile.

Ma chissà se ci sarà anche quella di farsi una vita propria, al di fuori dal lavoro