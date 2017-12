#ROMA. TRENTA CHILI DI #MARIJUANA NASCOSTA NELLA MACCHINA: LA #POLIZIADISTATO ARRESTA QUATTRO PERSONE.

da- Questura di Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti tre cittadini polacchi e una di nazionalità ucraina che effettuavano la consegna della droga a domicilio.

Gli investigatori, sono venuti a conoscenza di un fiorente traffico di droga, in zona nord di Roma condotto da un giovane polacco che,

a bordo della propria autovettura, consegnava la sostanza stupefacente direttamente a casa.

Dopo un servizio di appostamento, l’attenzione degli agenti veniva attratta da un’autovettura con targa polacca transitare più volte in via di Boccea.

Procedendo al controllo del conducente tale K.K. 35 enne, lo stesso veniva trovato in possesso di 9000 euro e un involucro di marjuana.

Immediatamente è scattata la perquisizione alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti 50 grammi di marijuana, 5000 euro, un blocco notes con la relativa contabilità;

all’interno del box invece venivano scoperti trenta chilogrammi di marijuana occultati dentro di una macchina e un bilancino di precisione.

Tre cittadini polacchi e una donna di origine ucraina, visti in compagnia di K.K., controllati nei pressi di un casolare di Ardea, venivano trovati in possesso di circa 2 chilogrammi di “marija” già imbustata e pronta per essere venduta e di 2.400 euro in contanti.

Per tutti si sono aperte le porte del carcere, dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.