Durante la decorsa notte gli Agenti della Sezione Volanti, nel corso di mirati servizi di prevenzione, hanno tratto in arresto due minori, rispettivamente di 16 e 17 anni, per tentato furto aggravato in concorso tra loro.

Poco dopo la mezzanotte giungeva una segnalazione alla sala operativa 113 di due giovani che stavano tentando di forzare la saracinesca di un esercizio commerciale sito in pieno centro cittadino.

In pochi minuti le Volanti circoscrivevano la zona sorprendendo i due giovani ancora all’operai quali. I due alla vista dei poliziotti si davano a precipitosa fuga nelle vie adiacenti e in direzioni diverse..

Subito inseguiti venivano raggiunti e bloccati alcuni isolati dopo. Dinanzi all’esercizio commerciale preso di mira gli Agenti recuperavano e sequestravano alcuni arnesi atti allo scasso.

Condotti negli Uffici di Polizia, al termine dell’espletamento delle formalità di rito, i due minori sono stati accompagnati al centro di prima Accoglienza di Lecce, a disposizione dell’A.G. competente.

Roma, 25 dicembre 2016