E’ successo vicino allo svincolo di Scandicci, sull’A/1 in un punto dove c’è una sola corsia per ogni senso di marcia: la polizia ha liberarato così la carreggiata

E’ una cosa abbastanza insolita imbattersi all’improvviso in una balla di fieno mentre si guda in autostrada.

E’ successo vicino allo svincolo di Scandicci, sull’A/1: nei giorni scorsi da un camion a pieno carico è caduta appunto una balla di fieno, all’insaputa del conducente. Il tutto è avvenuto in curva, sulla rampa di accesso, in un punto dove c’è una sola corsia per ogni senso di marcia.

Parecchi automobilisti, per aggirare l’ostacolo, si sono dovuti spostare sul versante opposto, correndo il rischio di uno scontro frontale con i mezzi in arrivo dall’altra direzione. Ma quello svincolo, che collega tra loro molte arterie, è sempre presidiato dalla Polizia Stradale, tant’è che un equipaggio della Sottosezione di Firenze-Nord ha subito notato quell’ammasso di paglia pericoloso.