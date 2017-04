Ballando con le stelle, la Parietti attacca la Lucarelli: “Mitomane, buffona”

Semifinale bollente a Ballando con le stelle. A scontrarsi ancora una volta sono state Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, che non hanno fatto altro che punzecchiarsi dall’inizio delllo show.

La Parietti ritira fuori la vecchia polemica sul post della Lucarelli che ironizzava su una foto decisamente “hot” condivisa dalla showgirl su Instagram per commentare il picco d’ascolto durante la sua esibizione a Ballando. Da lì è ripartito il solito gioco delle accuse, sfociato in nuovi insulti.

La showgirl torinese inveisce contro la blogger:

“Bisognerebbe partire dall’era Paleozoica per dirti cosa sei. Tu sei una mitomane pericolosa. Non fatemi più parlare con questa signora, io sono qui a ballare e lei è una buffona insopportabile. Tu, Selvaggia, sei solo capace a sputtanare la gente. Le tue questioni private sono squallide, la gente sa chi sei. Io non ho denunce come te”.

La Lucarelli replica prontamente:

“Finalmente sei uscita fuori per quello che sei e ti sento dire le cose che scrivi. Finalmente mi hai offeso. Per il resto parlo di ballo e tu stasera hai ballato bene, non ti offendo perché hai offeso tu”.

Milly Carlucci fatica a contenere gli animi. Il pubblico grida “Basta”, Guillermo Mariotto finge di alzarsi per abbandonare lo studio, mentre Carolyn Smith cerca di riportare il discorso sulla performance di Alba.

GUARDA IL VIDEO

fonte: Today