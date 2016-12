Per lo spettacolo di Natale della scuola ‘Killard House School’ di Donaghadee, cittadina nella contea di Down, in Irlanda del Nord, Kaylee Rodgers, ragazzina di 10 anni affetta da autismo, è stata scelta per cantare “Hallelujah”, il brano di Leonard Cohen.

L’esibizione è stata un successo e il video che ne mostra il talento straordinario è stato condiviso migliaia di volte sui social network.