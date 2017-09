BOLOGNA – Una bambina di 5 anni di origine straniera è ricoverata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per malaria. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti. Sulla piccola è stata riscontrata la presenza del parassita Plasmodium vivax che è molto meno virulento rispetto al Plasmodium falciparum e può avere un’incubazione di diversi mesi.

La bimba era stata portata ieri sera al pronto soccorso pediatrico dell’Ausl di Imola e poi è stata trasferita all’ospedale bolognese per tutti gli esami del caso. La malattia, con ogni probabilità, è stata contratta all’estero poichè la piccola era rientrata da qualche mese da un viaggio nel Paese di origine dei genitori.

Sono invece più gravi le condizioni della ragazza straniera 18enne ed incinta ricoverata, sempre per malaria, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Anche in questo caso si tratta di un caso importato poichè la giovane era rientrata lo scorso 6 settembre da un soggiorno presso un Paese africano.