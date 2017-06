Bambina di 6 anni malata terminale nasconde biglietti in tutta la casa, alcuni giorni dopo la sua morte suo padre trova il primo…

Quando Elena Desserich del Wyoming, USA, aveva soltanto cinque anni, le fu diagnosticato un tumore al cervello inoperabile. La sua famiglia era distrutta. I medici dissero che le restavano soltanto 135 giorni di vita.

Ecco perché i genitori di Elena, Keith e Brooke, giurarono di rendere speciale ogni singolo giorno per la loro figlioletta. Cercarono di focalizzare la propria attenzione sulle cose che Elena desiderava fare, e non sul cancro.

La piccola di cinque anni capiva molto più di quanto credessero i suoi genitori, e lei di nascosto cominciò a scrivere dei biglietti per loro e per sua sorella, e perfino per il cane di famiglia. Dopo li nascondeva da qualche parte in casa.