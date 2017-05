Londra – Una donna è attualmente ricercata dalla polizia inglese per aver provato a rubare un bambino da un carrello della spesa mentre la madre era girata di spalle.

Le forze dell’ordine d’Oltremanica hanno lanciato un appello per trovare la donna dopo il tentato rapimento, avvenuto a sud-est di Londra. La madre del bimbo era in cassa quando la sospettata ha raccolto il piccolo di 18 mesi dal carrello della spesa e ha cominciato ad allontanarsi camminando come se nulla fosse.

Per fortuna ha fatto subito seguito l'intervento della mamma, come si può vedere dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del circuito chiuso installate nel supermercato. Il fatto è avvenuto domenica 23 aprile e la donna, descritta come asiatica e di età intorno ai 65 anni, è ricercata dalla polizia che ha diffuso le immagini per ricevere aiuto dai cittadini.