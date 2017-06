Scandiano, bambino chiuso in auto sotto il sole salvato dai vigili

Reggio Emilia – Momenti di paura e grande allarme ieri pomeriggio, intorno alle 18, a Scandiano nel parcheggio della Coop in pieno centro. Un bambino di 6 anni è stato lasciato chiuso in macchina dai genitori perché non voleva andare con loro a fare degli acquisti.

Considerando la temperatura alta che ha superato i 30 gradi, alcuni passanti tra cui un agente della Municipale fuori servizio, hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia della municipale Tresinaro-Secchia e una dei carabinieri di Scandiano che hanno soccorso il bambino chiuso in auto con i finestrini bloccati.