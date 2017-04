BIMBO DI 2 ANNI SPORCA IL PANNOLINO, IL FIDANZATO DELLA MAMMA LO PUNISCE NELL’ACQUA BOLLENTE

Il bimbo sporca il pannolino e il compagno della madre lo punisce immergendolo nell’acqua bollente. Il piccolo K.E., di 2 anni, ha dovuto imparare a camminare una seconda volta dopo che Daniel Rose, ex soldato di 32 anni, compagno della madre, lo ha immerso in una vasca di acqua bollente causandogli gravissime ustioni per punirlo dopo che aveva fatto la pupù nel pannolino.

La madre era andata a lavoro e aveva lasciato il piccolo al suo compagno, quando ha ricevuto un messaggio in cui l’uomo le diceva che il bimbo aveva una strana eruzione cutanea. La donna si è fatta inviare una foto e vedendo che era molto rosso dalla vita ai piedi lo ha portato subito in ospedale dove però i medici gli hanno diagnosticato un’ustione di terzo grado.

DJ, la mamma del piccolo, che viene dal Missuri ha ammesso di essere rimasta scioccata: «Era rosso e pieno di bolle d’acqua su parte della pancia, i genitali e nelle gambe, ha dichiarato al Sun, «Per giorni non ha potuto mangiare e i medici non erano nemmeno sicuri potesse tornare a camminare».

Il bimbo, però, ha dimostrato di essere un piccolo combattente ed è tornato a camminare: è in piena fase di recupero nonostante abbia anche rischiato di morire e le cicatrici delle ustioni resteranno sul suo corpo per tutta la vita. Rose, invece, è stato condannato a 12 anni di carcere

leggo