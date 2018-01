Bimbo cade dalla bici e si ferisce: Liam Flanagan muore pochi giorni dopo ucciso dai “batteri mangiacarne”

Un incidente banale, frequente tra i bimbi questa volta è stato fatale per un vispo ragazzino di appena 8 anni.

Protagonista della triste storia raccontata da Today è Liam Flanagan, un bimbo dell’Oregon, negli Stati Uniti.

Pilot Rock – Liam, stando a quanto riportato, è morto a causa di una gravissima infezione batterica dopo essersi ferito all’inguine cadendo dalla bicicletta.

Una vicenda che ha sconvolto la comunità di Pilot Rock, nello stato dell’Oregon, negli Stati Uniti.

Subito dopo l’incidente, Liam è stato accompagnato dalla mamma in ospedale, dove i medici lo hanno medicato richiudendo la ferita con sette punti.

Una prov, quella dei punti di sutura, che Liam aveva affrontato con molto coraggio

Ma, una volta tornato a casa il piccolo avrebbe iniziato a lamentare forti dolori mentre la ferita diventava sempre più rossa e gonfia.

Portato nuovamente in ospedale la drammatica diagnosi: fascite necrotizzante, una malattia batterica letale nel 30 per cento dei casi.

“I “batteri mangiacarne” non hanno lasciato scampo al piccolo Liam.

Per salvarlo i dottori hanno tentato il tutto per tutto, arrivando ad amputargli gli arti, ma non è stato possibile fermare l’infezione e una settimana dopo Liam è morto” racconta Today

“Vorrei dire a tutti di abbracciare sempre i vostri bambini perché non potete sapere

quanto presto se ne andranno e fate sempre attenzione, non sottovalutate mai quello che può sembrare un semplice incidente”, ha detto la mamma di Liam a Fox 12.