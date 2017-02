«Se non ci dai i soldi ci prendiamo tua figlia». Attimi di terrore quelli vissuti ieri mattina, in via Ca’ Solaro, a Mestre, da una neomamma di 35 anni che si è vista piombare in casa due ladri. Erano le 8.15, si era alzata da poco e in braccio teneva la sua piccola, appena 4 mesi. Quando ha sentito la porta aprirsi, pensava si trattasse del marito che era appena uscito per andare a pagare delle bollette e che aveva lasciato la chiave nella toppa, chiudendo però il portone esterno. La donna si è trovata di fronte due sconosciuti. Sembravano degli imbianchini: tute bianche, guanti, sovrascarpe, volto travisato.

Un’irruzione tutt’altro che improvvisata quella nell’abitazione della famiglia di Riccardo Marzaro, 42 anni, addetto in un’azienda della zona. Certo è che i due malviventi non si aspettavano di trovare qualcuno all’interno. «Non abbiamo denaro, non fateci del male» – ha implorato la mamma. Per tutta risposta i due l’hanno strattonata, spintonata e chiusa a chiave nel bagno, insieme alla piccola, ordinandole di stare zitta. Le poche parole che le hanno rivolto sono state sempre state in un italiano stentato.

di Monica Andolfatto

Fonte Il Gazzettino

Mestre, 5 febbraio 2017