Il bambino sente un dolore acuto allo stomaco quando mangia un hamburger – in ospedale scoprono l’impensabile

Era un pomeriggio come tanti a casa della famiglia Fiore. Siccome faceva molto caldo, avevano deciso di inaugurare il barbecue e mangiare hamburger per cena.

Ma ben presto quel giorno si sarebbe trasformato in un incubo.

La cosa peggiore di questa storia è che l’incidente accaduto al figlio dei Fiore è molto più comune di quanto pensiate.

Il piccolo Anthony stava mangiando il suo hamburger quando ha sentito qualcosa alla gola. Qualche secondo dopo, ha iniziato a contorcersi dal dolore, come se un ago lo avesse punto dall’interno.

I genitori lo hanno portato al pronto soccorso. Nel frattempo il dolore era diventato sempre più acuto.

In ospedale gli hanno fatto una radiografia per cercare di capire l’origine del dolore. Come potete vedere nella foto qui sotto, la radiografia mostra un piccolo ago di metallo che attraversa la gola del piccolo Anthony. Secondo i medici, il bambino aveva ingerito una delle setole di metallo della spazzola per barbecue.

Anthony è stato operato d’urgenza per tentare di rimuovere il piccolo pezzo di metallo che gli attraversava la gola.

L’operazione è andata bene, ma Anthony non si è ripreso subito. Qualche giorno dopo ha avuto un’infezione causata dai batteri presenti nel metallo ingerito. Grazie ai giusti antibiotici, ora Anthony sta bene ed è ritornato a casa.

La prima cosa che i suoi genitori hanno fatto è buttare nella spazzatura la spazzola per barbecue.

I medici mi hanno riferito che non era la prima volta che succedeva. I pezzi di metallo affilati si staccano facilmente dalle spazzole con cui si pulisce il grill. La cosa peggiore è che possono finire sul cibo che mangiamo, ha detto il padre di Anthony.

Aziz Benbrahim, un chirurgo del MidState Medical Center, sostiene che questi incidenti si verificano frequentemente.

