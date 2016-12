«Non ho nulla contro gli stranieri ma dico loro: ‘Se venite nel nostro Paese, non vi aspettate di essere presi in carico, curati, o che i vostri figli siano istruiti gratuitamente. Ora la ricreazione è finita’»: Marine Le Pen alza il tiro sulla gestione di scuola e cure per i figli degli immigrati clandestini. «Considero che al solidarietà nazionale si debba esprimere verso i francesi. Dobbiamo riservare i nostri sforzi e la nostra solidarietà nazionale ai più umili e ai più poveri dei nostri cittadini» ha precisato l’esponente dell’estrema destra francese spiegando che questo tema sarà molto chiara nel suo programma elettorale.

«Figli di irregolari fuori da scuola e cure gratuite»

La candidata alle elezioni presidenziali francesi del 2017 punta sulla lotta all’immigrazione e sull’uscita dall’Unione europea. E durante un incontro organizzato dall’istituto di sondaggi Bva, giovedì mattina, Marine Le Pen ha parlato riferendosi ai «figli dei clandestini, di chi si trova in situazione irregolare» e spiegando che non potranno più accedere alle scuole e alla sanità «gratuitamente». Al momento, in Francia, tutti i bambini hanno diritto all’educazione gratuita indipendentemente dallo status giuridico dei genitori e anche gli stranieri clandestini, dopo tre mesi di residenza nel Paese, hanno diritto a cure mediche gratuite.

I punti del programma elettorale di Le Pen

Le Pen dunque stringe le maglie del Front National, nonostante il suo tentativo di aprire a posizioni più moderate il partito e accogliere un maggior numero di elettori non estremisti. «Chiedere un contributo economico agli stranieri per il sistema scolastico è una cosa che accade in molti paesi del mondo» ha spiegato enunciando uno dei punti che saranno inseriti nel suo programma elettorale che includerà anche altri servizi pubblici e prestazioni sociali. La Francia spende in media 6.917 euro all’anno per uno studente di scuola primaria, secondo quanto riportano i dati del Ministero della Pubblica Istruzione (una spesa che colloca Parigi al secondo posto Ue, dietro la Germania con 7.579 euro).

