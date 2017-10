Weinstein, il battibecco tra Asia Argento e Rossella Brescia

Duro botta e risposta tra Rossella Brescia ed Asia Argento. La showgirl ha commentato le parole dell’attrice sul produttore ed è polemica sui social

La showgirl ha commentato con un post su Facebook le parole dell’attrice sui presunti abusi subiti per mano di Harvey Weinstein. Un post che in poche ore ha fatto il giro del web.

“Comunque le cose sono due o sono una cessa oppure c’è qualcosa che non mi torna… Oppure sono davvero una che ha intuito.Come mai non ho mai incontrato i vari #Weinstein nella mia vita? Eppure faccio questo mestiere da tanti anni”. Poi la Brescia ha aggiunto: “La verità è una sola , quando sento odore di marcio ,sfodero il mio sorriso migliore e volto le spalle.Dico sempre a me stessa siamo talmente tanti nel mondo,non c’è mica solo Weistein .