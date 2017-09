È stato beccato a rubare nella caserma di Ospedaletti, in provincia di Imperia, un nordafricano irregolare di 23 anni. Insieme a due complici, che sono riusciti a fuggire, ha tentato di introdursi negli alloggi di servizio intorno alle 19 di domenica scorsa. I tre sono stati fermati da un appuntato scelto che, parcheggiata la macchina all’interno della zona militare, li ha visti uscire di cosa dalle scale che conducono agli alloggi. Insospettito, il militare ha chiesto loro di identificarsi, richiesta che ha scatenato la reazione dei tre che, armati di un bastone con un chiodo conficcato ad una estremità, lo hanno aggredito.

Due dei complici sono riusciti a scappare mentre il terzo è stato ammanettato e condotto in questura. Qui l’uomo ha detto di chiamarsi Mohamed Slim e di essere tunisino, ma per la polizia potrebbe trattarsi di un nome falso. Per giustificare il suo gesto, Slim ha spiegato al giudice che cercava la fermata dell’autobus per raggiungere la Francia. Il bottino del furto, una cassetta degli attrezzi, è stata abbandonata durante la fuga.