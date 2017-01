Il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, è stato l’ospite d’eccezione al tradizionale appuntamento con la Befana del poliziotto 2017, organizzata dal Sap (Sindacato autonomo di Polizia) nel teatro Antoniano. All’iniziativa, giunta alla 30esima edizione, erano presenti anche il prefetto Ennio Mario Sodano, il questore Ignazio Coccia e il segretario nazionale Gianni Tonelli. Si tratta della manifestazione più sentita nell’ambito della Polizia, perché costituisce un modo per riunirsi, insieme alle famiglie.

Si è tenuta stamattina anche la messa dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppiin San Michele in Bosco, che ha aperto la giornata dell’Epifania all’Istituto ortopedico Rizzoli. Ad accoglierlo il direttore generale, Mario Cavalli, la direttrice scientifica, Maria Paola Landini, e il parroco di San Michele in Bosco, don Lino Tamanini. I piccoli ricoverati nei reparti pediatrici hanno ricevuto la visita dell’arcivescovo e della Befana-infermiera, che ha portato regali e calze di caramelle.

Un momento di festa nelle camere, toccate una ad una nel percorso per raggiungere anche i bambini che non possono alzarsi per via di gessi e interventi recenti.

Tanti applausi dai bambini per la tradizionale Befana della Casa dei Risvegli sotto le Torri, sul calesse trainato dalla somarina Bianchina tra le due Torri e piazza Maggiore.

Fonte Il Resto del Carlino

Bologna, 7 gennaio 2017