CAMISANO. Si licenzia per andare in pensione, ma poi scopre che i conti erano sbagliati e ora rischia di dover attendere altri sette anni. «All’Inps mi hanno detto che hanno sbagliato loro e di tornare a lavorare dove ero prima: peccato che nel frattempo l’azienda abbia assunto un altro operaio e non ci sia posto per me». A raccontare la vicenda è Giancarlo Cariolato, 60 anni, di Camisano. Un mese dopo aver firmato la lettera di dimissioni, si è presentato al Centro per l’impiego a cercare un nuovo lavoro. Colpa di alcuni contributi non conteggiati, spiega lui, scoperti tardivamente. «È stata l’Inps a dirmi che prima di presentare la domanda di pensione avrei dovuto licenziarmi. Adesso dovrei trovare un novo impiego, versare 18 mila euro di contributi, aspettare fino ai 67 anni, o andare in tribunale. Per fortuna non ho affitti da pagare o figli da mantenere, altrimenti non so cosa avrei fatto».

Paolo Mutterle – Giornale di Vicenza