Belén Rodriguez va a vivere in Svizzera con Andrea Iannone: ‘La casa è pronta’

Belén Rodriguez e Andrea Iannone, tramite il metodo delle Instagram story, hanno annunciato il suo trasferimento in Svizzera.

La vip argentina ha deciso, insieme al fidanzato Andrea Iannone, di acquistare una casa lontano dall’Italia dove vivere insieme al figlio Santiago.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone quindi vanno a vivere insieme, ma fuori dall’Italia:

la showgirl argentina e il motociclista vastese hanno infatti ufficializzato il trasferimento in un luogo paradisiaco della Svizzera.

Ad annunciarlo è la stessa showgirl sulle stories del suo profilo ufficiale, condividendo sull’account della coppia lo scatto del compagno di spalle in giardino di fronte a un ulivo e il viaggio in auto in direzione Lugano per arrivarci.

Dalle immagini si può ipotizzare che l’abitazione abbia una splendida vista sul lago.

“Finalmente casa è pronta” si legge sull’immagine che ritrae Iannone di spalle.29