L’Italia “vanta” un primato europeo molto particolare: è il Paese in cui un pieno di carburante costa di più, ma evidentemente ciò non basta. Infatti, dopo i rincari dei mesi scorsi, il governo si prepara a un nuovo ritocco per ottemperare alle richieste di Bruxelles riguardanti i nostri conti pubblici. Il nuovo rincaro si dovrebbe aggirare intorno ai due centesimi al litro: questo aumento garantirebbe allo Stato italiano un gettito di ben 800 milioni di euro. Si tratta in ogni caso di un aumento che potrebbe essere scongiurato se ci fosse un incremento del Pil rispetto al +0,8% registrato nella nota di aggiornamento del Def.

Altro primato tutto italiano è quello del pieno benzina mensile più caro d’Europa, un record legato principalmente alle elevate tasse e accise, da sempre vero nodo e argomento di discussione rispetto a quello che è il costo del carburante nel nostro Paese. A evidenziare questi dati è lo studio “Car Cost Index” di LeasePlan, condotto in 24 Paesi europei, che ci mette al secondo posto, dietro la Norvegia, anche per i costi di possesso delle auto a benzina.