Trentasette deputati renziani contro l’aumento delle accise su benzina e sigarette grazie al quale il governo Gentiloni dovrebbe finanziare quasi la metà dei 3,4 miliardi richiesti da Bruxelles per correggere il disavanzo dei conti pubblice ed evitare la procedura di infrazione per il mancato rispetto del Patto di stabilità.

Il gruppetto dei renzianissimi ha infatti proposto una mozione a firma di Edoardo Fanucci che impegna l governo a “reperire le risorse unicamente dal taglio alla spesa pubblica improduttiva e dalla lotta all’evasione fiscale”. Il testo, che ha un chiaro mandante politico, invita quindi a non “incidere sulla revisione delle accise su tabacchi e carburanti”.

Non solo: proprio il testo della mozione si ricorda che il governo Renzi “ha perseguito da subito l’obiettivo della diminuzione della pressione fiscale” e si ricordano gli interventi che si sono susseguiti negli ultimi tre anni e che hanno portato la pressione fiscale al 42,1 per cento nel 2016, dal 43,6 del 2013”.

Fanucci ha rivendicato la paternità della mozione “per garantire la continuità del Governo con quello precedente”.

“Non c’è bisogno di avere un rapporto diretto con Matteo Renzi per sapere che la linea del segretario nazionale del partito è quella di abbassare, non di aumentare le tasse”.

I rincari da applicare alle accise su benzina e sigarette porterebbero aumenti fino a 2 centesimi. Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera, (ed esponente della minoranza Pd) bolla la mozione Fanucci come strumentale mentre accusa il governo Renzi di aver fallito la spending review.