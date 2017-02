Lo comunica in una nota l’assessore all’Urbanistica, in questi giorni travolto dalla bufera sulle sue dichiarazioni nei confronti della Raggi.

Paolo Berdini si è dimesso in modo irrevocabile dall’incarico di assessore all’Urbanistica di Roma. “Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare le condizioni per poter proseguire il mio lavoro“. Così Berdini in un comunicato.

La reazione della sindaca Raggi non si è fatta aspettare: “Adesso basta – ha detto – abbiamo anche sorvolato sui pettegolezzi da bar, ora prendiamo atto che l’assessore preferisce continuare a fare polemiche piuttosto che lavorare. Noi andiamo avanti”. La sindaca di Roma ha avocato a sé le deleghe all’Urbanistica e Infrastrutture.

Nella nota, Berdini prosegue: “Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua sulla strada dell’urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi danni a Roma”. Secondo l’ormai ex assessore “mentre le periferie sprofondano in degrado senza fine e aumenta l’emergenza abitativa, l’unica preoccupazione sembra essere lo stadio della Roma”.

“Vorrei ringraziare la Roma per aver risposto alle sollecitazioni dell’amministrazione capitolina nella riunione della scorsa settimana presentandoci oggi una revisione del progetto che ha dei caratteri fortemente innovativi. I tavoli tecnici sono ancora al lavoro, faremo una valutazione di questa importante novità e ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana. Se rispetteremo i tempi del 3 marzo? È ovvio”. Così Luca Bergamo vicesindaco di Roma al termine dell’incontro di oggi sullo stadio della Roma. A chi gli chiede se ci sarà una variante urbanistica che passerà in consiglio Bergamo risponde: “Di tutti questi elementi parleremo una volta completata questa primissima fase, dopo aver fatto le valutazioni”. Alla domanda se lo stadio oggi è più vicino Bergamo ribatte: “Quello che dovevamo dire lo abbiamo detto, mi pare sia abbastanza…”.

Assessore Mobilità: ‘Si può fare in modo sostenibile’ – “Il progetto” Stadio della Roma “sta andando avanti e ora è al vaglio dei tavoli tecnici. Non vogliamo una città con colate di cemento, né l’edificazione selvaggia del passato, però questo stadio è uno stadio che si può fare in maniera sostenibile e adeguata, dando una cosa che la città richiede ma con tutte le procedure necessarie a mantenere un assetto di legalità e di minore impatto ambientale possibile. Questo è il nostro obiettivo”. Così l’assessore alla Mobilità di Roma, Linda Meleo, a RadioRadio.

“Se sono soddisfatto? Sì, noi abbiamo sempre detto che vogliamo fare questo progetto insieme alla città, perché è importante per la città oltre che per la Roma e quindi deve essere condiviso. Abbiamo cercato di intercettare quali sono le esigenze e visioni della nuova giunta, crediamo di averlo fatto con successo, quindi continuiamo a lavorare insieme ovviamente nel rispetto dei tempi e della sostenibilità del progetto stesso”. Lo ha detto il dg della As Roma Mauro Baldissoni al termine del vertice con il Campidoglio.

